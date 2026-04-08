Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında son şampiyon Paris Saint Germain, baştan sona üstün götürdüğü maçta Liverpool'u 2-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransız devi Paris Saint Germain ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi.

PSG HEM KAÇIRDI HEM ATTI

Parc des Princes'te oynanan müsabakada Liverpool'a ezici bir şekilde üstünlük kuran PSG, birçok gol fırsatından yararlanamadığı maçta Liverpool'u 2-0 yendi ve rövanş öncesi avantajın sahibi oldu. Luis Enrique'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Fransız temsilcisi, bu galibiyetle 14 Nisan Salı günü İngiltere'de oynanacak rövanş öncesi avantajın sahibi oldu.

Khvicha Kvaratskhelia'nın gol sevinci

ATLETICO, BARÇA'YI DEVİRDİ

Gecenin diğer maçında Atletico Madrid, Katalan devi Barcelona'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

