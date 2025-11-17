İngiliz devi, Galatasaray’ın yıldızını izlemeye aldı. Bonservisine 30 milyon avro verilen sağ bek, Devler Ligi'nde kulüplerin dikkatini çekti. Serbest kalma bedeli 60 milyon avro.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alıp 2030’a kadar mukavele yaptığı Wilfried Singo, İngiliz devlerinden Liverpool’un radarına girdi.

Sezon başında Everton, Borussia Dortmund ve Newcastle’ın istediği sağ bek özellikle Şampiyonlar Ligi’nde performansıyla dikkati çekti. 1-0 kazanılan Liverpool maçında güç, çeviklik, savunma performansı ve atletizmi ile tam not alan Singo, Ajax maçının da iyilerindendi.

BOEY ÖRNEĞİ GİBİ

Sözleşmesinde 60 milyon avroluk serbest kalma bedeli bulunan Singo’nun Şampiyonlar Ligi’nde aynı performansına devam ettirirse transferine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılılar, daha önce de Devler Ligi’nde Bayern’e karşı oynadığı futbol sonrası Sacha Boey’i Alman devine 30 milyon avro gibi rekor bir bedele satmıştı. Kısa bir sakatlık dönemi sonrası yeniden takıma dönen Fildişi Sahilli oyuncu önümüzdeki süreçte takımın vazgeçilmezlerinden olacak.

Wilfried Singo

40 MİLYON TOPLAM ÖDEME

Güncel piyasa değeri 28 milyon avro olan Singo için şu ana kadar kulüplerin ödediği toplam bonservis bedeli 40 milyon avro.

EMRAH TAŞÇI

