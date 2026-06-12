Premier Lig ekibi Liverpool'da Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından vedalar devam etti. Liverpool, Slot'un yerine Andoni Iraola'yı göreve getirmişti.

Liverpool, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırırken, teknik heyette de önemli değişiklikler yaptı.

Arne Slot

ÜÇ AYRILIK BİRDEN

Premier Lig kulübü, Slot'un ekibinde yer alan Giovanni van Bronckhorst'a da veda etti. Bronckhorst dışında Sipke Hulshoff ve Ruben Peeters'la da yollar ayrıldı. İngiliz ekibi, veda açıklamasında 3 isme teşekkür etti ve gelecek kariyerlerinde başarı diledi.

Giovanni van Bronckhorst

Temmuz 2024-Kasım 2024 dönemi arasında Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yapan van Bronckhorst, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra UEFA maç analisti olmuş, Temmuz 2025'te Liverpool'da göreve başlamıştı.

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