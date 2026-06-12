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Liverpool'da yaprak dökümü: Arne Slot sonrası 3 isme daha veda
Premier Lig ekibi Liverpool'da Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından vedalar devam etti. Liverpool, Slot'un yerine Andoni Iraola'yı göreve getirmişti.
Özetle DinleLiverpool'da yaprak dökümü: Arne Slot sonrası 3 is...
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Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un ardından teknik heyetinde Giovanni van Bronckhorst, Sipke Hulshoff ve Ruben Peeters ile yollarını ayırdı.
- Liverpool, teknik direktör ekibinde önemli değişiklikler yaptı. Arne Slot sonrası Giovanni van Bronckhorst, Sipke Hulshoff ve Ruben Peeters ile yollar ayrıldı.
- Liverpool, ayrılan isimlere teşekkür ederek, gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.
- Giovanni van Bronckhorst daha önce Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yapmıştı.
- Van Bronckhorst, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra UEFA maç analisti olmuştu. Van Bronckhorst, Temmuz 2025'te Liverpool'da göreve başlamıştı.
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Liverpool, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırırken, teknik heyette de önemli değişiklikler yaptı.
ÜÇ AYRILIK BİRDEN
Premier Lig kulübü, Slot'un ekibinde yer alan Giovanni van Bronckhorst'a da veda etti. Bronckhorst dışında Sipke Hulshoff ve Ruben Peeters'la da yollar ayrıldı. İngiliz ekibi, veda açıklamasında 3 isme teşekkür etti ve gelecek kariyerlerinde başarı diledi.
Temmuz 2024-Kasım 2024 dönemi arasında Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yapan van Bronckhorst, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra UEFA maç analisti olmuş, Temmuz 2025'te Liverpool'da göreve başlamıştı.
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