Premier Lig devi Liverpool'un, Serie A'da Roma'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Zeki Çelik için nabız yokladığı ileri sürüldü. Bu transferde en önemli detayın, milli sağ bekin sezon sonunda Roma ile sözleşmesinin sona erecek olması olduğu belirtildi.

İngiliz ekibi Liverpool'un, sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Zeki Çelik ile ilgilendiği iddia edildi.

İNGİLİZ DEVİ İLGİLENİYOR

Tutto Mercato'nun haberine göre; Liverpool, birçok talibi olan 28 yaşındaki sağ be Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu transferde en önemli detayın, milli sağ bekin sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olması olduğu ifade edildi.

İngiliz oyuncu Trent Alexander-Arnold'ın Real Madrid’e transfer olmasının ardından Liverpool'da sağ bek krizi yaşandı.

ROMA'DAN YENİ MUKAVELE HAZIRLIĞI

İtalyan ekibi Roma'nın, Zeki Çelik ile yeni sözleşme konusunda hamle yapmaya hazırlandığı ve kısa sürede resmi bir teklif sunabileceği belirtildi.

Zeki Çelik

BU SEZON 4 GOLE KATKI YAPTI

Roma formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Roma ile 4 sezonda 135 maça çıkan Zeki Çelik, 2 gol ve 9 asist üretmeyi başardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası