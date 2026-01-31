Manchester City'den Süper Lig'e sürpriz transfer: Yasak kalktı, imzalar atıldı
Transfer yasağını hafta içinde kaldıran Kocaelispor, Premier Lig ekibi Manchester City'den Mahamadou Susoho'yu renklerini bağladı. 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Kocaelispor, Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 2022 yılında Manchester City'de profesyonel kariyerine başlayan Susoho, 2023'te U21 takımına yükseldi.
- Genç oyuncu, Pep Guardiola yönetimindeki A takımla 1 defa Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı..
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, bonservisi Manchester City'de olan ve bu sezon İskoçya ekiplerinden Livingston'da kiralık olarak forma giyen Mahamadou Susoho'yu kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlılar, 21 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
KOCAELİSPOR TRANSFERİ DUYURDU
FIFA'nın verdiği transfer yasağını geçtiğimiz günlerde kaldıran ancak harcama Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirdiği limitleri nedeniyle 2004 ve üstü doğumlu oyuncuları kadrosuna atabilen Körfez ekibi, "Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonu'na tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" açıklamasıyla transferi duyurdu.
SUSOHO'NUN KARİYERİ
Profesyonel kariyerine 2022 yılında Manchester City'de başlayan Susoho, 2023'te U21 takımına yükseldi. Peterborough United ve Livingston'da kiralık olarak forma giyen Mahamadou Susoho, İngiltere ve İspanya genç milli takımlarında da mücadele etti. Genç oyuncu, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de A takımla 1 defa Şampiyonlar Ligi'nde görev aldı.