Manisa FK, Vanspor'u 2 golle geçti
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Vanspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik), Umut Erdem, Toure, Cissokho (Dk. 49 Benrahou), Lindseth, Adekanye (Dk. Muhammed Enes Kiprit), Yusuf Talum (Dk. 90 Osman Kahraman), Diony
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Ensar Çavuşoğlu, Africo, Regis (Dk. 72 Medeni Bingöl), Jevsenak (Dk. 71 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 84 Vlachomitros), Emir Bars, Jefferson, Batuhan Kör (Dk. 65 Bekir Can Kara), Ivan Cedric
Goller: Dk. 30 Regis (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 60 ve 78 Diony (penaltıdan) (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 76 Africo (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Cissokho, Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 55 Jevsenak, Dk. 74 Ivan Cedric, Dk. 75 Jefferson, Dk. 84 Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor)