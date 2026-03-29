Brezilyalı stoper Marcao, Sevilla macerasını ve kariyerinin dönüm noktasını anlattı. Galatasaray’a transfer olduğu ilk anı “Diz çöktüm ve şükrettim” sözleriyle paylaşan tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı formayla yaşadığı unutulmaz anları ve taraftara olan bağlılığını dile getirdi. Futbolunu Brezilya’da bırakmak istediğini söyleyen Marcao, “Eğer olmazsa, Galatasaray’da futbolu sonlandırabilirim” diyerek eski kulübüne mesaj gönderdi.

2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı savunmacı Marcao, eski takımına ve kariyerine dair çok özel açıklamalarda bulundu.

Jeremias Matra YouTube kanalına konuk olan tecrübeli stoper, sarı-kırmızılı günlerini unutamadığını ve hayatının dönüm noktasının Türkiye olduğunu vurguladı.

Marcaodan Galatasaraya mesaj: Onlar da isterse...

GALATASARAY İLE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Ocak 2019'da Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği istikrarlı performansla göz doldurmuştu. Galatasaray formasıyla çıktığı 140'ın üzerindeki resmi maçta Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Sambacı; agresif oyun yapısı ve geriden oyun kurma becerisiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Bu başarılı serüven, 2022/2023 yaz transfer döneminde Sevilla'nın 12 milyon Euro bonservis bedeli ödemesiyle LaLiga'ya taşındı. Ancak İspanya macerası, 29 yaşındaki oyuncu için pek de beklediği gibi geçmedi. Sevilla forması altında özellikle diz ve kas sakatlıklarıyla boğuşan Marcao, İspanyol ekibiyle zaman zaman sahalardan uzak kalsa da Galatasaray günlerinin kalbindeki yerini koruduğunu bir kez daha gösterdi.

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kariyerini nerede sonlandırmak istediği sorulan tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak o ihtimalden bahsetti ve sözlerini tam olarak şu şekilde dile getirdi:

"İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse."

"DİZ ÇÖKÜP ŞÜKRETTİM"

Galatasaray'a transfer olduğu süreci, uçaktaki heyecanını ve İstanbul'a ilk ayak bastığı anları büyük bir duygu seliyle anlatan Marcao, vücuduna kazıttığı "Aslan" dövmesinin hikayesini de vererek hayatının nasıl değiştiğini şu sözlerle ifade etti:

"Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti."

