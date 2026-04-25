Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaptığı açıklamada üst üste ikinci şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı. Suudi futbolu adına da büyük önem taşıyan başarıyı tekrarlamak istediklerini belirten Demiral, taraftar desteğiyle kupaya ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Milli oyuncu, bu akşam Al Ahli ile Japon ekibi Machida Zelvia arasında oynanacak final müsabakasından önce açıklamalarda bulundu.

Al Ahli formasıyla Merih Demiral

"SUUDİ FUTBOLU İÇİN DE ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Merih Demiral, final için heyecanlı olduğunu anlatarak, "Asya Şampiyonlar Ligi finalinde üst üste ikinci kez yer almak bizim için büyük bir gurur." dedi. Elde ettikleri başarıyla ilgili de konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu sadece kulübümüz adına değil, Suudi futbolu için de çok önemli bir başarı. Bu seviyede süreklilik göstermek ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten deneyimli oyuncu, "Takım olarak çok çalıştık ve yine kupayı kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın desteğiyle kupayı kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Al Ahli formasıyla Merih Demiral

KUPAYI KAZANAN İLK TÜRK OLMUŞTU

Merih Demiral, geçen sezon Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve çıktığı birinci finalden zaferle dönen ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etmişti. Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda bugün oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi final maçı, saat 19.15'te başlayacak.

