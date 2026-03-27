Anadolu Ajansı
Milliler, Ermenistan ile yenişemedi
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ikinci maçında Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.
Özetle
Kaydet
Spor 1 dk önce
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Antalya'da Ermenistan ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
- Maç, Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynandı.
- Ermenistan, 17. dakikada Kayki Asiryan'ın golüyle öne geçti.
- Türkiye, 34. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman'ın golüyle eşitliği sağladı.
- Grubun diğer mücadelesinde Kosova, Cebelitarık'ı 7-0 yendi.
- 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki son mücadelesinde 30 Mart Pazartesi günü Kosova'yla karşılaşacak.
- Türkiye, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin 17. dakikasında Ermenistan, Kayki Asiryan'ın golüyle öne geçti. Milliler, 34. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman'la eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Thierry Karadeniz şov yaptı, Türkiye fark attı: 7 dakikada 2 gol!
Grubun diğer mücadelesinde Kosova, Cebelitarık'ı 7-0 yendi.
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki son mücadelesinde 30 Mart Pazartesi günü Kosova'yla karşılaşacak. Türkiye, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR