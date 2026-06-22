2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2'inci haftasında Mısır, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup etti.

Yeni Zelanda ile Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu mücadelesinde BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mısır, rakibini 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti.

Tim Payne’nin 15'inci dakikada kullandığı köşe vuruşunda Finn Surman, rahat bir pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla Yeni Zelanda’yı 1-0 öne geçirdi. Mostafa Ziko’nun 58'inci dakikada kaydettiği golle skoru 1-1’e getiren Mısır, Mohamed Salah’ın 67'nci dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Trezeguet’in 82'inci dakikada skoru belirleyen golü atmasının ardından Kuzey Afrika ekibi, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Mohamed Salah

Bu sonuçla Mısır, 4 puanla liderliğe yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla 4'üncü sırada yer buldu. Grubun son maçında Yeni Zelanda-Belçika ve Mısır-İran maçları oynanacak.

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