Mourinho'dan sürpriz karar! Ferdi Kadıoğlu'na yeni görev verildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi kafasında yatan kadroyu netleştirdi. Portekizli hoca, sakatlığı bulunan Fred'in yerine Ferdi Kadıoğlu'yu deneyecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşılaşacak.

Lugano ile oynanan son maçta sakatlanan Fred'in yerine Ferdi'yi düşünen Mourinho'nun Türk yıldızı orta sahada sahaya sürecek.

MOURINHO'NUN JOKERİ FERDİ KADIOĞLU

EURO 2024’teki performansıyla Avrupa devlerinden teklif alan ama bir sezon daha takımda kalma kararı veren Ferdi Kadıoğlu'nun Mourinho’nun jokeri olacağı belirtildi.

Geçen sezon sol ve sağ bek pozisyonlarında üst düzey performans sergileyen Ferdi, teknik direktör İsmail Kartal'ın en çok tercih ettiği isimlerin başında gelmişti.