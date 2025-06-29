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Muhammed Salah, Bodrum'a hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muhammed Salah, Bodrum&#039;a hayran kaldı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Liverpool forması giyen ünlü futbolcu Muhammed Salah, tatiline Bodrum'da devam ediyor. Arkadaş grubu ile bölgede gezmedik yer bırakmayan ünlü isim, yazın tadını çıkarıyor.

Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah, tatil için Bodrum'u tercih etti. 

Sezon içinde Premier Lig ekibiyle sözleşmesini uzatan ve alacağı ücret ile gündem olan Salah, arkadaşlarıyla turizm merkezinde tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde 7 kişilik arkadaş grubuyla balıkçıda yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödemesiyle gündem olmuştu.

Muhammed Salah, Bodrum'a hayran kaldı - 1. Resim

GÜZELLİKLERİN TADINI ÇIKARDI

Yaklaşık 1 haftadır ilçede adım atmadık yer bırakmayan Salah, mavi turdan lüks restoranlara kadar Bodrum'un sunduğu tüm güzelliklerin tadını çıkardı.

Muhammed Salah, Bodrum'a hayran kaldı - 2. Resim

ÜNLÜ OYUNCU İLE KARŞILAŞTI

Öte yandan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Bodrum tatilinde dünya futbolunun yıldız ismi Muhammed Salah ile bir araya geldi.

İkilinin birlikte verdikleri poz, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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