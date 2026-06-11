Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 29 sayı geriden gelerek 107-106 mağlup etti ve seriyi 3-1'e getirdi. Knicks, 14 Haziran Pazar günü de kazanırsa, 53 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan edecek.

NBA final serisi 4'üncü maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da San Antonio Spurs'ü konuk etti. Üçüncü çeyrekte 81-52 yenik durumda olduğu karşılaşmayı 29 sayı geriden gelip kazanan Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

BRUNSON VE ANUNOBY ŞOV

Seride 3-1 öne geçen Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve OG Anunoby 33 sayı, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 10 ribaunt üretti.

Jalen Brunson - Victor Wembanyama

Spurs'te Victor Wembanyama'nın 24 sayı, 13 ribaunt, 3 blok ve Dylan Harper'ın 21 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dylan Harper

53 YILLIK ÖZLEME BİR GALİBİYET UZAKTA

Dört galibiyet alan takımın NBA şampiyonu olacağı serinin 5'inci maçı, 14 Haziran Pazar günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. Knicks, galip gelmesi halinde 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak.

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