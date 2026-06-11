NBA'de tarihe geçen geri dönüş: Tam 53 yıl sonra şampiyonluğa son adım
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 29 sayı geriden gelerek 107-106 mağlup etti ve seriyi 3-1'e getirdi. Knicks, 14 Haziran Pazar günü de kazanırsa, 53 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan edecek.
- Knicks, Spurs karşsıında üçüncü çeyrekte 81-52 yenik durumdayken maçı kazandı.
- Bu performans, NBA finallerinin en büyük geri dönüşü olarak kayıtlara geçti.
- Knicks adına Jalen Brunson 36 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ve 3 top çalma ile oynadı.
- OG Anunoby 33 sayı ve 4 ribaunt ile galibiyette önemli rol üstlendi.
- Spurs'te Victor Wembanyama 24 sayı, 13 ribaunt ve 3 blok kaydetti.
- Dylan Harper 21 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist ile katkı sağladı.
NBA final serisi 4'üncü maçında New York Knicks, Madison Square Garden'da San Antonio Spurs'ü konuk etti. Üçüncü çeyrekte 81-52 yenik durumda olduğu karşılaşmayı 29 sayı geriden gelip kazanan Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşüne imza attı.
BRUNSON VE ANUNOBY ŞOV
Seride 3-1 öne geçen Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve OG Anunoby 33 sayı, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 10 ribaunt üretti.
Spurs'te Victor Wembanyama'nın 24 sayı, 13 ribaunt, 3 blok ve Dylan Harper'ın 21 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.
53 YILLIK ÖZLEME BİR GALİBİYET UZAKTA
Dört galibiyet alan takımın NBA şampiyonu olacağı serinin 5'inci maçı, 14 Haziran Pazar günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. Knicks, galip gelmesi halinde 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak.