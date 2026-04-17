Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo ile yaptıkları ortaklık hakkında, "Westerlo'yu bir milli mesele gibi algılayıp ülkemize, iş dünyasına anlatmalıyız. Burası iş dünyası için çok önemli bir kapı ve bunu çok iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Nihat Kırmızı, Belçika Pro Lig'de mücadele eden KVC Westerlo takımını satın aldığını açıkladı.

"LİGİN SONU, AVANTAJ DA BİZDE"

GS Store'larda çok çeşit ürün olduğunu belirten Kırmızı, "Taraftarlarımız gittiği zaman istediği güzel ürünlerini alabiliyor. Gerek forma, gerekse diğer ürünlere anında erişebiliyor. Talep de çok arttı. Taraftarlarımızdan bu ürünleri alarak maçları izlemelerini, sokakları sarı-kırmızı renklerle donatmalarını istiyoruz. Taraftarlarımız da bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Ligin sonu, avantaj da bizde. Ligin sonuna önde girdik. Galatasaray son düzlüklerde genelde avantajı yakalar, arkada olsa bile avantajı yakalamaya alışık bir kulüp. Bu avantajı bırakmak istemiyoruz. Bu bizim elimizde, tüm maçlarımızı kazanırsak zaten sorun yaşamayacağız. İkinci, üçüncü kim oluyor çok da bizim konumuz değil. Bu futbol, kaybetmek de var, kazanmak da var. Rakiplerimiz de kaybedebilir kalan maçlarını. İnşallah tüm maçlarımızı kazanarak, elimizdeki avantajı da kullanarak şampiyon olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"MAĞAZACILIK YÖNETİMİ ÇOK PLANLI ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Taraftarlardan ürünler için çok talep olduğunu ifade eden Kırmızı, "Galatasaray'da mağazacılığın ne duruma geldiğini zaten konuşuyoruz. Başkanımız birçok defa anlatıyor. İnanılmaz cirolara yükseldi, inanılmaz ürün satışları arttı. Avrupa'nın büyük kulüpleri seviyesine geldik. Hatta birçok büyük kulüpten de çok iyi durumdayız, çok iyi seviyedeyiz. Bu yönetimimizin, özellikle mağazacılık yönetiminin, başkanımız liderliğinde çok iyi organize olması, çok iyi planlaması ve çok iyi çalışmasından kaynaklanıyor. İkinci aşamada da taraftarlarımızın çok büyük ilgi göstermesi. Voleybolda Avrupa şampiyonu olduk. Diğer branşlarda başarılar devam ediyor. Taraftarlarımız da bu başarılar geldikçe daha fazla ürün almak istiyor. Hem takımı desteklemek için, hem de kendini o ürünlerle bir göstermek istiyor. Çok önemli yıldız transferler vardı. Bu yıldız transferlerin ürünlerini de taraftarlarımız çok istedi. Bunların neticesinde zaten mağazacılıkta çok inanılmaz rekorlar kırıldı. Şampiyon olunca talep çok daha fazla artacak. Bu ürünlerin yetmesi için de son derece hızlı bir şekilde çalışılıyor. Çok planlı bir şekilde mağazacılık yönetimi ve oradaki profesyonel arkadaşlar çalışıyor. Başarı gelince biliyorsunuz ki talep de çok daha fazla patlar" şeklinde konuştu.

"WESTERLO İLE AVRUPA KUPALARINA KATILABİLİRSEK ÖNEMLİ BAŞARI"

Belçika Pro Lig ekibi Westerlo'yu satın aldıklarının hatırlatılması üzerine Kırmızı, şunları söyledi:

Westerlo, Belçika Ligi'nin önemli takımlarından biri. Hem altyapısıyla hem de Belçika Pro Ligi'nde oynayan, orada da kalıcı olan bir takım. Bu takım daha alt ligdeyken iyi bir Galatasaraylı Oktay Ercan isimli bir Türk iş adamı tarafından alınmış, Pro Lig'e çıkarmış. Alt ligden, üst lige çıkmak zor bir iştir. Daha da zorunu yapmış, orada kalıcı olmuş. Bununla da kalmamış, tesisleşmiş. Gittiğiniz zaman hayran kalacağınız tesisleri görebileceksiniz. Bir kasaba takımı olmasına rağmen ligde iddialı, şu anda play-off oynuyor. Ligi 9'uncu bitirdik, play-off'ta da şu an lideriz. İnşallah Konferans Ligi'ne katılmak için mücadele ediyoruz. Avrupa kupalarına katılabilirsek önemli bir başarı olacak. Önümüzdeki sene hedefler daha büyük olacak ama asıl hedef burada oradaki genç oyuncuları Avrupa pazarlarına göstermek. Westerlo aslında baktığınız zaman genç oyuncular için en önemli kulüplerden biri haline gelmiş, yetiştirici kulüp. Bu ülkemizde çok iyi anlatılamamış, çok iyi takip edilmiyor. Westerlo deyince evet bilen biliyor ama birçok kişi onun hangi ligde olduğunu, hangi ülkenin takımı olduğunu bilmeyebilir. Biz de bunları değerlendirdik kendisiyle, konuştuk ve bir ortaklık yapısı kurmaya karar verdik. İşte biz de bunu artık anlatmaya başladık. Oktay Bey'in bu muazzam vizyonuna biz de kendi açımızdan bir şeyler katmaya çalıştık. Bir anlamda bu aslında Belçika Ligi takımı olarak görünse de bir Türk takımı. Yani sahiplerinin Türk olduğu, sportif direktörünün, yöneticilerinin Türk olduğu. Belçikalı profesyonel yöneticiler de var. Türk dünyasına, Türk iş dünyasına da Avrupa'ya açılacak bir kapı. Evet Türkiye'de ihracat yapan, Avrupa'yla, Belçika'yla veya diğer Avrupa ülkeleriyle iş yapan birçok işletmemiz var. Muazzam ürünler yapan ama bir türlü Avrupa pazarlarına veya ihracata açılamayan birçok firmamız var. İşte biz de onlara diyoruz ki, 'Gelin, bu Westerlo sizin de kapınız olsun. Siz Westerlo'nun çok iyi bir taraftarı, bir destekçisi olun'. Bu sadece maddi anlamda değil, Westerlo'ya gönül verin bizler de bu kapıyı size açalım, birlikte iş birlikleri yapalım. Bu Türk iş dünyasının milli meselesi gibi görünsün. Ülkemize döviz artırıcı, ihracatı artırıcı bir faaliyet olsun, firmalarımızın görünürlüğü Avrupa'da, dünya markalarında daha fazla öne çıkmaya başlasın. Çünkü Avrupa, dünya için de çok önemli bir pazar. Oralardaki görünürlük sizi dünyanın her yerine taşıyor. Westerlo'yu da bir milli takım gibi görsünler, milli mesele gibi görsünler.

"WESTERLO'YU BİR MİLLİ MESELE GİBİ ALGILAYIP ÜLKEMİZE ANLATMALIYIZ"

Westerlo'nun ardından başka projelerin olduğunu açıklayan Nihat Kırmızı, "Oktay Bey ile beraber takip ettiğimiz bir proje daha var. Premier Lig'de, Fransa Ligue 1'de, Portekiz Ligi'nin en üst liginde takımları olan bir kulüple iş birliği yapacağız. Premier Lig'deki bir kulüple bu iş birliğimiz belki ortaklığa dönecek. Prensipte ticari olarak anlaşıldı ama teknik olarak işin futbol tarafındaki teknik olarak bazı konular görüşülüyor. Onlar da aşılabilecek konular. Aşıldıktan sonra zaten bu iş birliği, bu ortaklık da başlamış olacak ve aslında bir anlamda bir anda Westerlo bütün dünyaya, İngiltere Premier Lig'den tutun bütün dünyaya kapılarını açmış bir kulüp haline gelecek. Daha güçlü, daha vizyoner bir kimlik oluşturacağız. Belki Türkiye'den de birçok oyuncu gelecek, şu anda da Türk oyuncularımız var kulüpte, çok da başarılılar. Önümüzdeki dönemlerde yine Westerlo'da da oynayabilirler, Westerlo baktığınız zaman genç bir kulüp. Oktay Bey'in hayali şuymuş; 25 yaşına kadar olan futbolcuları yetiştirmek, aslında 25 yaşın üstündeki futbolcuların da çok iyi bir transfer yapmış olmasını sağlamak. Yetiştirici kulüp kimliği oluşturmak istemiş. Onun ana projesi oymuş ve gerçekten Westerlo şu anda baktığınızda Avrupa'da futbolla ilgilenen kime sorarsanız sorun, hangi ülkede sorarsanız sorun Westerlo deyince yetiştirici kulüp olarak tanınır. Bu çok önemli bir kimliktir yani bunu bizim anlatmamız lazım, ülkemizde de göstermemiz lazım. Burada Fenerli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonlu değil, Westerlo herkesin takımıymış bir Türk takımı gibi algılanması ve takip edilmesi gerekir. Oradan da çok önemli oyuncular hem bizim ülkemize gelecek, bizim ülkemizden gençlerimiz belki oraya gidip çok daha iyi transferler yapacak. Çok önemli bir proje. Bu bir milli mesele. Bizim Galatasaraylılığımız doğuştan gelen, hayatımızın sonuna kadar, son nefesimize kadar hayatımızın bir parçası. Nasıl insanlar soyadını değiştiremiyor, biz de Galatasaraylılığımızı hiçbir zaman değiştiremeyiz. Bu ayrı bir konu. Galatasaray'ın her şeyi oluruz; geçmişte Galatasaray taraftarıydık, sponsor olduk. Bugün yöneticisiyiz yarın yine taraftar oluruz, başka bir şey oluruz, yine sponsor oluruz. Galatasaraylılığımız ölmeyecek, o ömür boyu devam edecek ama Westerlo'yu da biz bir milli mesele gibi algılayıp ülkemize, iş dünyasına anlatmalıyız. Burası iş dünyası için bence çok önemli bir kapı ve bunu çok iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray resmen açıkladı: Seçim tarihi belli oldu

"TÜRK TAKIMLARIYLA OYNAMAK MÜMKÜN"

Belçika'nın, Avrupa'nın en önemli 6 liginden biri olduğunu dile getiren Kırmızı, "Çok önemli takımlar var Anderlecht gibi, Club Brugge gibi. Geçen hafta deplasmanda Standard Liege ile maçımız vardı, 2-1 kazandık. Yarın Genk'le oynayacağız. Genk ikinci sırada, Konferans Ligi'ne gidebilmek için onlarla yarışıyoruz. Önümüzdeki dönem Konferans Ligi'nde oynarsak zaten Avrupa'da görünürlüğümüz de çok daha fazla artacak. Gideceğimizi düşünüyoruz, inanıyoruz. Şu anda da avantaj bizde. Planlama çerçevesinde Türk takımlarıyla da oynamak mümkün, güzel de olur. Belçika Ligi'nin bir Türk takımıyla, Türkiye Ligi'nin Türk takımı oynamış olur ve çok da dediğiniz gibi güzel olur" dedi.

"GSYİAD, GALATASARAY'IN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ OLMUŞTUR"

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), Galatasaraylılığı yaşayabilecek bir dernek olduğunu belirten Kırmızı, "Herkes Galatasaray üyesi olamıyor, herkes Galatasaray yöneticisi olamıyor, herkesin sponsorluk gibi bir durumu olamıyor. Herkes Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin kanalıyla Galatasaray'a destek olmak istiyor, sadece maçlara gelerek değil, Galatasaray'ın içinde olmak istiyor, Galatasaray'ı yaşamak istiyor, Galatasaray'daki gelişmeleri görmek istiyor. O gelişmelere bir nebze de olsa katkım olsun istiyor. Başkanıyla, yönetimiyle konuşmak istiyor, onlara belki kafalarındaki fikirleri, projeleri anlatmak istiyor. GSYİAD bu anlamda gerçekten çok önemli bir dernek. Çok önemli iş insanları derneği, çok ciddi destekleri de var. Ben hala GSYİAD üyesiyim, daha önce yöneticisiydim. Onların yanında olmaya çalışıyoruz. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, bu anlamda Galatasaray'ın her zaman destekçisi olmuştur. Kulüp de her zaman bu iş insanları derneğinin hep yanında olmuştur, etkinliklerine katılmıştır, oradaki üyelerle yan yana olmuştur. Galatasaray, tüm dernekleriyle, tüm camiasıyla, taraftarıyla beraber. Zaten bizim başarımız da buradan geliyor. Türkiye'nin en başarılı ve Türkiye'nin Avrupa'da da en başarılı kulübü olmamız camiamızın birlik beraberliğinden geliyor. Çünkü biz bir kültürüz. Sadece futbol takımı, basketbol takımı veya spor branşları olan bir kulüpten ziyade bizde bir eğitimden gelen bir kültür var. Galatasaray Lisesi bu anlamda Galatasaray'a kuruluşundan itibaren çok büyük katma değer katmış ve katmaya devam ediyor. Ne olursa olsun Galatasaray'ın bileğinin bükülmemesinin ana nedeni de bu kültürün devam etmesi. Burada lisede okumuş olup, olmamak önemli değil. O kültürün devam etmesi önemli. Galatasaray'da herkes de bu kültüre çok saygı duyuyor ve bu kültüre uyuyor. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ve diğer derneklerimiz bizim için çok kıymetli" diyerek sözlerini tamamladı.

