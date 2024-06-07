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Okan Buruk 'rehavet yok 5. yıldız için motiveyiz' sözleriyle rakiplerine meydan okudu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile sözleşme yenilen Okan Buruk, basın toplantısında Türkiye Gazetesi'nden Ferhat Kızıltaş'ın sorularını cevaplayan 3. senede rehavete kapılmak yerine 5. yıldıza odaklanacaklarını vurgulayan Okan Buruk, Avrupa'dan hiçbir kulüple temas kurmadığını söyledi.

Galatasaray ile iki sene üst üste şampiyon olan Okan Buruk, bugün 2 yıllık daha sözleşme imzaladı. Törenin ardından basın toplantısı düzenleyen Buruk, gazetecilerin sorularını cevapladı.

OKAN BURUK'A AVRUPA'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?

Türkiye Gazetesi'nden Ferhat Kızıltaş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a iki soru yöneltti. Galatasaray'ın geçmiş yıllarda peş peşe iki sezon şampiyon olduktan sonra 3. sezonda beklenilen başarıdan uzak bir performans sergilediğini hatırlatan Kızıltaş, nasıl bir önlem alınacağını sordu.

Kızıltaş, Okan Buruk'a ikinci sorusunu "İmzayı atmadan önce Avrupa'dan teklif aldınız mı?" ifadeleriyle  yöneltti.

Okan Buruk 'rehavet yok 5. yıldız için motiveyiz' sözleriyle rakiplerine meydan okudu - 1. Resim

OKAN BURUK: "HEDEFİM VE HAYALİM BU"

Deneyimli teknik adam, "Son iki sene birçok şeyi kırdık, inşallah bunu da kıracağız. 2 sene şampiyonluk üstüne 3. sene de şampiyonluğu kıracağız. Her hangi bir rehavet olacağını düşünmüyorum. Rehavet olacak bir durum yok aksine daha da motiveyiz, istekliyiz. Motivasyonumuz 5. yıldız, 25. şampiyonluk. Her sene zor. Şampiyonluklar üzerine tekrar başlamak anlamında çok daha istekli olacağız." diyerek cevap verdi.

Okan Buruk 'rehavet yok 5. yıldız için motiveyiz' sözleriyle rakiplerine meydan okudu - 2. Resim

Avrupa ya da her hangi bir yerden hiçbir takım yetkilileriyle temas kurmadığını söyleyen Okan Buruk, "Ben bu zaman kadar hiçbir kimseyle görüşmedim. Hep söyledim; Galatasaray ile birlikte şampiyonluk, 5. yıldız, uzun seneler burada olmak ,hedefim hayalim buydu." şeklinde konuştu.

Okan Buruk 'rehavet yok 5. yıldız için motiveyiz' sözleriyle rakiplerine meydan okudu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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