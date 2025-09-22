Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk yıldız ismin kadroda olmama nedenini açıkladı

Okan Buruk yıldız ismin kadroda olmama nedenini açıkladı

Okan Buruk yıldız ismin kadroda olmama nedenini açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u ağırladıkları mücadele öncesi konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

"NEFES ALMASI GEREKİYORDU"

Bazı oyuncuları dinlendirmek istediğini kaydeden Okan Buruk, "Tabii ki onu bu sene daha çok dile getiriyoruz, oyuncu değişikliklerini yapmamız gerekiyor maç maç. Davinson ile başlamadım. Bizimle oynadı, milli takımda oynadı, onun bir nefes alması gerekiyordu. Maçın başında başlatmıyorum. Oyunun devamında duruma göre kullanmayı düşünmüyorum. Lemina da aynı şekilde. Sara'nın da sakatlığı vardı. Oyunun devamında kullanabiliriz. Maç maç, rakibe göre, yorgunluğumuza göre değişiklikleri yapıyoruz. Bunu doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Her şey iyi gidiyor. Buna dikkat etmek zorundayız." dedi.

"ÖZ GÜVENLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Güçlü bir takımla oynayacaklarını söyleyen Buruk, "Ligde 5 galibiyet aldık. 6. galibiyeti almak istiyoruz. Konyaspor, lige iyi başladı. Güçlü bir Konyaspor görüyoruz, iyi bir takımlar. Onlara karşı oyuna doğru bir şekilde başlamamız, sakin, rahat, öz güvenli olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"KAFAMIZI KALDIRMA VAKTİ"

Kendileri için moral maçı olduğunu kaydeden Buruk, "Pazartesi olmasına rağmen taraftarımız burada. Hafta içinde onları üzdük ama şimdi kafamızı kaldırma vakti. Bugün özellikle bizim için, oyuncularımız için, bütün Galatasaray takımı için ayağa kalktığımızı ve bir şanssızlık yaşadığımızı düzelteceğimizi, güçlü bir kadro olduğumuzu, mental olarak ne kadar güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Oyuncularıma güveniyorum." dedi.

