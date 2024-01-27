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    • Onur Bulut Beşiktaş'a veda ediyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlandı

    Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Onur Bulut ile yollar ayrılıyor. İstanbul'da yaşamaya devam etmek isteyen milli futbolcunun Süper Lig'de anlaştığı takım belli oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Onur Bulut Beşiktaş&#039;a veda ediyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlandı
    Onur Bulut, Beşiktaş, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ara transfer döneminde yaptığı transferler dikkat çeken Pendikspor, sürpriz bir isme daha imza attırıyor.

    Beşiktaş'tan Onur Bulut ile anlaşan İstanbul ekibi, transferi kısa sürede bitireceği öğrenildi.

    Onur Bulut için Almanya’dan Werder Bremen ve İtalya’dan Udinese'nin 500 bin Euro bonservis bedeli teklif ettiği iddia edilmişti.

    Onur Bulut Beşiktaş'a veda ediyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlandı

    ONUR BULUT'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan 30 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

    Sağ bek pozisyonuna Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u dahil eden Beşiktaş, diğer sağ beki Rosier'i Nice'a kiralamıştı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Onur BulutBeşiktaş
    Haberler > Spor > Onur Bulut Beşiktaş'a veda ediyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlandı
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