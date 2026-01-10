Real Madrid'de son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Arda Güler, İspanyol basınında gündemeden düşmüyor. Jude Bellingham’ın sakatlıktan dönmesinin ardından teknik direktör Xabi Alonso tarafından ikinci plana atıldığı konuşulan milli futbolcuyla ilgili kararlar eleştirileri beraberinde getirdi.

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, finalde Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Son haftalarda olduğu gibi Madrid derbisine de yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 81'inci dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu. İspanyol basını, son dönemlerde ilk 11'de yer bulamayan milli yıldız hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Güler

"ADİL DAVRANILMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Elnacional'de "Arda Güler, Real Madrid'in zaman zaman bir oyuncu eksik oynadığını düşünenlerden biri" başlıklı haber yer aldı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler, mevcut durumundan oldukça memnuniyetsiz. Genç oyuncu, Alonso'nun kendisine duyduğu güvene olağanüstü performanslarla karşılık vermişti. Ancak iilk 11'deki yerini kaybetti. Brahim Diaz ve Kylian Mbappe gibi takım arkadaşlarının yokluğu bile ona daha fazla oyun süresi fırsatı vermedi. Öz eleştiri yapıyor ve geliştirmesi gereken çok şey olduğunu ve en iyi formunda olmadığını ilk kabul edenlerden biri. Aynı zamanda, kendisi gibi yüzde 100 formda olmayan ve daha fazla oyun süresi alan başka oyuncular olduğu için kendisine adil davranılmadığına inanıyor."

Xabi Alonso

27 MAÇTA 3 GOL, 8 ASİST

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 27 maça çıktı, 3 gol 8 asistlik performans sergiledi.

