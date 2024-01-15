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    Real Madrid'in 'çakallığı' ortaya çıktı! Arda Güler paylaşımları 'bize özel'miş

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dünya devi Real Madrid'in milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların "Türkiye'ye özel" olduğu ortaya çıktı.

    Real Madrid&#039;in &#039;çakallığı&#039; ortaya çıktı! Arda Güler paylaşımları &#039;bize özel&#039;miş
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine oturdu.

    Transferinden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Güler, son haftalarda hem çıktığı karşılaşmada gösterdiği performansla hem de antrenmanlarda sergilediği yetenekleri ile büyük beğeni topluyor.

    İLK KUPASINI KAZANDI

    Real Madrid, son olarak İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Final maçında yedek soyunan Arda Güler, bu maçla birlikte ispanyol devindeki ilk kupasını kazanmış oldu.

    Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Real Madrid'in Instagram'da 151 milyon takipçisi bulunuyor. Bir Twitter kullanıcısı ise karşılaşma sonrası bu hesaptan yapılan Arda Güler paylaşımındaki skandalı ortaya çıkardı.

    Real Madrid'in 'çakallığı' ortaya çıktı! Arda Güler paylaşımları 'bize özel'miş

    PAYLAŞIM SADECE TÜRKİYE'DE GÖRÜNÜYOR

    Real Madrid'in, kupa seramonisinden yapılan Türk bayraklı Arda Güler paylaşımını sadece Türk kullanıcılara özel paylaştığı ortaya çıktı. İnternet kaynağı değiştirilip VPN ile bağlanıldığı zaman Real Madrid’in Arda Güler paylaşımı görünmüyor.

    Sosyal medya kullanıcıları ise bu durumun Arda Güler özelinde olmadığını, PR stratejisi olduğunu belirttiler. Real Madrid'de dünyanın pek çok ülkesinden futbolcu olduğu ve kulübün bazı paylaşımları ülkelere göre yaptığı ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda GülerReal Madrid
    Haberler > Spor > Real Madrid'in 'çakallığı' ortaya çıktı! Arda Güler paylaşımları 'bize özel'miş
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