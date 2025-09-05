Carvajal'dan Rodri açıklaması: Real Madrid'e mi geliyor?

Real Madrid kaptanı Dani Carvajal, sezona 3'te 3'le başlayan takımının durumunu ve teknik direktör değişimini değerlendirdi. Uzun süren sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Carvajal, Cadena Cope’a yaptığı açıklamalarda hem Carlo Ancelotti'den Xabi Alonso dönemine geçiş hem de kadro içindeki değişimleri yorumladı.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Carvajal, sezona iyi başlamalarına rağmen geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu söyledi: Bu ilk 3 maç bizim için adeta bir ön sezon oldu. Hedefimiz 3'te 3 yapmaktı ve bunu başardık. Hâlâ uygulamamız gereken pek çok şey var. Koçun getirdiği fikirleri sahaya yansıtmaya çalışıyoruz.

"DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACIMIZ VARDI"

Ancelotti ve Alonso arasındaki farka değinen deneyimli futbolcu, "Ancelotti, Madrid’de bir efsane, tarih boyunca öyle kalacak ama bence bir değişikliğe ihtiyaç vardı. Uzun süredir aynı teknik direktörle çalışıyorduk. Xabi Alonso ile daha disiplinli bir oyun anlayışı geldi. Ancelotti bize daha fazla özgürlük tanıyordu, Xabi ise daha planlı ve rakibe göre şekillenen bir yaklaşım benimsiyor" dedi.

HEDEFTE RODRİ VAR

İspanyol sağ bek, yaz transfer döneminde Trent Alexander-Arnold’un kadroya katılmasının ardından sağ bekte artan rekabeti doğal karşıladı: 32 yaşındayım ve ağır bir sakatlık geçirdim. Kulübün bu transferi yapmasını anlayışla karşılıyorum. Burada hayatım boyunca oynamayacağım. Sözleşme yenileme politikası da adil, 30 yaşından sonra her yıl performansa göre yenilenmesi bence doğru bir yaklaşım.

"RODRI HARİKA BİR OYUNCU"

Carvajal ayrıca Manchester City’nin güncel piyasa değeri 110 milyon euro olan orta saha oyuncusu Rodri Hernandez’i de Real Madrid’de görmek istediğini vurguladı: Rodri harika bir oyuncu, umarım gelecekte bizimle birlikte Real Madrid'de olabilir.