Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Vedat Muriqi'nin görüşmelerin son aşamasını tamamlamak için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi ile resmen anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin transfere dair yaptığı resmi açıklama şöyle:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Detaylar birazdan...

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