Risk almak yok! İcardi forma istiyor ama...

Risk almak yok! İcardi forma istiyor ama...

- Güncelleme:
Risk almak yok! İcardi forma istiyor ama...
Spor Haberleri

Uzun süreli bir sakatlık sürecinden çıkan ve sarı kırmızılı takımla antrenmanlara da başlayan İcardi 2 hafta sonra sahada olmak istiyor!

Gaziantep maçının kadrosunda yer almayacak olan İcardi, Karagümrük karşısında da oynamayacak.

Risk almak yok! İcardi forma istiyor ama... - 1. Resim

Golcü isim iki hafta sonra oynamak istediğini belirtse de sağlık kurulu ve teknik ekip İcardi için süreyi uzatıp hem kilo fazlasını hem de sakatlık ihtimalini ortadan kaldırmak niyetinde.

