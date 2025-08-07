Risk almak yok! İcardi forma istiyor ama...
Uzun süreli bir sakatlık sürecinden çıkan ve sarı kırmızılı takımla antrenmanlara da başlayan İcardi 2 hafta sonra sahada olmak istiyor!
Gaziantep maçının kadrosunda yer almayacak olan İcardi, Karagümrük karşısında da oynamayacak.
Golcü isim iki hafta sonra oynamak istediğini belirtse de sağlık kurulu ve teknik ekip İcardi için süreyi uzatıp hem kilo fazlasını hem de sakatlık ihtimalini ortadan kaldırmak niyetinde.
