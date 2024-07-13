Rizespor'un eski golcüsü İtalyan devi Inter'e transfer oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, bir dönem Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un kapısından dönen Mehdi Taremi ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Geçen sezonu İtalya Serie A şampiyonu olarak bitiren Inter, Porto'dan ayrılan Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattı.

Bir dönem Rizespor'un kapısından dönen İranlı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklandı.

Taremi, kariyeri boyunca çıktığı 386 karşılaşmada 192 gol ve 91 asist kaydetti.

RİZESPOR'DAN AYRILARAK CEZA ALMIŞTI

Inter'in yeni golcüsü Mehdi Taremi 2016-2017 sezonunda bonservis verilmeden Çaykur Rizespor tarafından transfer edilmişti.

Ancak İran'da bu transfer büyük tepkiyle karşılandı. Oyuncu baskılara dayanamadı ve eski takımı Persopolis'e dönerek sözleşme imzaladı. Bunun üzerine Rizespor, oyuncu ve Persepolis aleyhine FIFA'ya başvuruda bulundu.

FIFA, sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılan Mehdi Taremi'ye dört ay men, oyuncuyu transfer eden İran ekibi Persepolis'e ise iki dönem transfer yasağı cezası verdi.