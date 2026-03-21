İtalya Serie A ekibi Juventus'un, Real Madrid'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman stoper Antonio Rüdiger için devreye girdiği iddia edildi.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Haberde, Real Madrid ile henüz yeni kontrat konusunda kesin bir anlaşma sağlamayan Alman stoperin durumunun belirsizliğini koruduğu belirtildi. Daha önce en güçlü ihtimal olarak görülen sözleşme uzatma senaryosunun, Juventus'un devreye girmesiyle birlikte zayıfladığı öne sürüldü.

SPALLETTİ ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Torino ekibinde Luciano Spalletti'nin yeni yapılanmada savunmaya lider bir isim aradığı ve Rüdiger'i bonservis bedeli olmadan kadroya katma fırsatını önemli bir avantaj olarak gördüğü aktarıldı. Rüdiger ile Spalletti'nin Roma döneminden gelen olumlu ilişkisinin transferde belirleyici olabileceği ifade edildi.

PREMIER LİG TAKIMLARI DA TAKİPTE

Öte yandan, Premier Lig ekiplerinin de 33 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ettiği, Suudi Arabistan seçeneğinin ise ekonomik açıdan güçlü bir alternatif sunduğu kaydedildi.

Real Madrid cephesinin ise henüz kapıyı kapatmadığı ancak görüşmelerin uzamasının diğer kulüplere fırsat oluşturduğu vurgulandı.

