Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Rüştü Reçber'in oğlu İskoç ekibine transfer oldu

Rüştü Reçber'in oğlu İskoç ekibine transfer oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rüştü Reçber&#039;in oğlu İskoç ekibine transfer oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, İskoçya Birinci Ligi (League One) ekiplerinden Hamilton Academical takımına transfer oldu.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, İskoçya'nın Hamilton Academical takımına transfer oldu.

"UZUN VADELİ PLANLARDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

İskoçya Birinci Ligi (League One) ekibinden yapılan açıklamada, Queens Park Rangers forması giyen 18 yaşındaki oyuncunun Hamilton Academical'ın uzun vadeli hedeflerinde önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Futbol direktörü Gerry Strain, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şeref Zengin, 2023'ten bu yana kulübümüzün sahibi olduğu için şanslıyız. Bu, sadece Hamilton Academical için değil, Türkiye ve futbol geleneğiyle olan bağımız için de heyecan verici yeni bir sayfa. Mehmet'in gelişimini desteklemeyi ve onun yolculuğunu her iki ülkenin tutkulu taraftarlarıyla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım Gürcistan karşısında sahada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor! Son 14 yılda 8 transfer: Kimler geldi kimler geçti? - SporTrabzon'dan Cimbom'a imzalar: Kimler geldi kimler geçti?Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Aylarca forma giyemeyecek - SporFenerbahçe'ye kötü haber: Aylarca forma giyemeyecekFenerbahçe'nin 4'üncü İspanyol futbolcusu Marco Asensio - SporFenerbahçe'nin 4'üncü İspanyol futbolcusu AsensioHayali gerçek oldu: İmza için İstanbul'da! Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'dan itiraf - SporHayali gerçek oldu: Bugünü çok bekledimTrabzonspor, Deniz Ertaş için resmi girişimlere başladı: Kulüp görüşmeyi duyurdu - SporTrabzonspor genç kaleciyi resmen istediUzun süre Galatasaray'ın gündemindeydi! İmzayı attı: Manuel Akanji'nin yeni takımı - SporG.Saray' çok istemişti! İmzayı attı: Akanji'nin yeni takımı
Sonraki Haber Yükleniyor...