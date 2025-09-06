Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Saadettin Saran'ın teklifine cevap! Aykut Kocaman kararını duyurdu: Teknik direktörlüğü bıraktı mı?

Saadettin Saran'ın teklifine cevap! Aykut Kocaman kararını duyurdu: Teknik direktörlüğü bıraktı mı?

- Güncelleme:
Fenerbahçe'de 1988-1996 yılları arasında forma giyen, 2009-2010'da sportif direktörlük, 2010-2013 ve 2017-2018'de ise teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Son olarak 2021'de Başakşehir'de görev yapan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Saadettin Saran'ın kendisine yaptığı "futbol şube sorumluluğu" teklifine cevap verdi.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe camiasının geleceğine dair hayati unsurları barındıran 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi belirsizlikleri netleştirmek adına açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini belirtti. Deneyimli teknik direktör, başkan adayı Sadettin Saran'ın futbol şube sorumluluğu teklifine olumsuz cevap verdi.

Saadettin Saran'ın teklifine cevap! Aykut Kocaman kararını duyurdu: Teknik direktörlüğü bıraktı mı? - 1. Resim

"BIRAKMADIM, ARA VERDİM"

Kocaman, ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerine nokta koymadığı, bir süre ara verdiğini vurguladı.

Fenerbahçe'nin her daim başarının ve yeni hedeflerin merkezi olduğunun altını çizen teknik adam, "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerimde 2011 şampiyonluğu, 2013 UEFA Yarı Finali ve 2 Türkiye Kupası bulunan biri olarak aksini düşünmek veya savunmak mümkün ve kabul edilebilir değildir. Kimi zaman yıkıcı 3 Temmuz kumpasına rağmen Avrupa finalinin kıyısından dönmek, kimi zaman ise belirli belirsiz siluetlerin saldırısına göğüs gererek şampiyonluğa yürümek Fenerbahçe camiasının yakın dönem hafızasında nettir. Son dönemde tartışılan başlıklar nedeniyle vurgulamam gerekir ki ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir" ifadelerini kullandı.

Saadettin Saran'ın teklifine cevap! Aykut Kocaman kararını duyurdu: Teknik direktörlüğü bıraktı mı? - 2. Resim

"FENERBAHÇE'NİN MESLEĞİMLE İLGİLİ VERDİĞİ HİÇBİR GÖREVDEN KAÇINMAM"

Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini ve Fenerbahçe'nin mesleğiyle ilgili vereceği hiçbir görevden kaçınmayacağını dile getirdi. Camianın, sorunları aşacak kudrete ve dirayete sahip olduğunu kaydeden 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır. Fenerbahçe camiası, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif lakırdıları bitirecek dirayete sahiptir" değerlendirmesini yaptı.

Saadettin Saran'ın teklifine cevap! Aykut Kocaman kararını duyurdu: Teknik direktörlüğü bıraktı mı? - 2. Resim

"YENİ BİR KARİYER PLANINI DOĞRU BULMUYORUM"

Ara verdiği süreçte durduğu pozisyon ve yaptığı konuşmaların "hiçbir göreve talip olmadığının ısrarlı ve açık bir göstergesi" olduğunu hatırlatan Kocaman, "Son olarak; Sadettin Bey'in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim" ifadelerini kullandı.

Saadettin Saran'ın teklifine cevap! Aykut Kocaman kararını duyurdu: Teknik direktörlüğü bıraktı mı? - 3. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

