Samsunspor'da transfer sürprizi: Fenerbahçe'ye karşı atak
Süper Lig'de 17 haftalık ilk devreyi 25 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Samsunspor, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde 5 milyon euro + KDV tutarındaki serbest kalma bedelini ödeyip, Anthony Musaba'yı kadrosuna katmıştı.
Spor 21 saat önce
Samsunspor, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak istiyor.
- Samsunspor, devre arasında yerli bir kaleci transferi yapmayı planlıyor. Transfer listesinin ilk sırasında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat yer alıyor.
- Eğribayat, Fenerbahçe'de üçüncü kaleci konumunda ve forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, devre arasında yerli kaleci hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Transfer için Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan isim belirlendi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Ederson ve Tarık Çetin'in ardından üçüncü kaleci durumuna düşen İrfan Can Eğribayat, Karadeniz kulübünün transfer listesinin ilk sırasında bulunuyor.
Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sarı-lacivertli formayla 6 maça çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.
