Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyon Shakhtar Donetsk'in Obolon Kiev'i ağırladığı mücadele, hava saldırısı alarmı nedeniyle üçüncü kez durdu.

Ukrayna Premier Ligi'nin 28. haftasında Arda Tuan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev'i konuk etti.

Arena Lviv'de oynanan mücadele, Luca Oliveira Meirelles ve Alaa Ghram golleriyle Shakhtar'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ederken maç birçok kez durakladı.

DONETSK EKİBİ, 16. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek bitime 3 hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkardı.

Ligin ikinci sırasındaki Polissya'nın 11 puan önünde bulunan Shakhtar Donetsk, 16. şampiyonluğuna ulaştı.

