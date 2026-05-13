Shakhtar - Obolon maçı 3. kez durdu: Hava saldırısı alarmı!
Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyon Shakhtar Donetsk'in Obolon Kiev'i ağırladığı mücadele, hava saldırısı alarmı nedeniyle üçüncü kez durdu.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev'i 2-0 mağlup ederek Ukrayna Premier Ligi'nde 16. şampiyonluğunu ilan etti.
- Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev'i Arena Lviv'de 2-0 mağlup etti.
- Maç, hava saldırısı alarmı nedeniyle üç kez durdu.
- Shakhtar Donetsk, deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu garantiledi.
- Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkardı.
- Shakhtar Donetsk, ligin ikinci sırasındaki Polissya'nın 11 puan önünde yer aldı.
Ukrayna Premier Ligi'nin 28. haftasında Arda Tuan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Obolon Kiev'i konuk etti.
Arena Lviv'de oynanan mücadele, Luca Oliveira Meirelles ve Alaa Ghram golleriyle Shakhtar'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ederken maç birçok kez durakladı.
Shakhtar-Obolon Kiev mücadelesi, hava saldırısı alarmı nedeniyle üçüncü kez durdu.
DONETSK EKİBİ, 16. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 yenerek bitime 3 hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkardı.
Ligin ikinci sırasındaki Polissya'nın 11 puan önünde bulunan Shakhtar Donetsk, 16. şampiyonluğuna ulaştı.
