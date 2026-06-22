Adana Demirspor'un yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle başlatılan destek çalışmalarına yerel basın temsilcilerinden katkı geldi. Medya Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karabulut ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerini ziyaret ederek, 100 bin TL'lik destek sağladı.

Medya Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karabulut öncülüğündeki heyet, Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp tesislerinde bir araya geldi. Ziyarette, kulübün mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karabulut, yaptıkları, kendi imkanlarıyla topladıkları 100 bin TL'yi kulübün resmi banka hesabına aktardıklarını belirtti. Adana Demirspor'un kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Karabulut, sıkıntıların dayanışma ile aşılabileceğini söyledi.

Adana Demirspor'a destek ziyareti sonrası çekilen hatıra foroğrafı

"TAKIMIN GÜÇLENMESİ ŞEHRİN KAZANMASI ANLAMINA GELİR"

Karabulut, "Elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sorunlar yaşanmadan herkes gücü oranında destek verirse sıkıntılar aşılabilir. Adana Demirspor sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda şehrin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir değerdir. Takımın güçlenmesi şehrin de kazanması anlamına gelir" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulübün yeniden güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Zeybek, "Oyuncularımızı kadroda tutmak ve kulübümüzü daha iyi noktalara taşımak için mücadele ediyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle Adana Demirspor'u hak ettiği yerlere taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yüreğir Demirspor Kulübü Başkanı Mustafa Boz da amatör spor kulüpleri olarak Adana Demirspor'un yanında olduklarını belirterek, ihtiyaç duyulması halinde oyuncu desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası