Francesco Calzona, Kosova ile oynayacakları play-off mücadelesi öncesi kadroya aldığı öğrencisi için “Kaptanımız Milan Skriniar hazır olabilmek için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz” dedi

Emin Uluç - Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Milan Skriniar konusunda soru işaretlerine sebep olacak açıklama Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona’dan geldi.

Dünya Kupası yolunda play-off turunda Kosova ile karşılaşacak Slovaklarda aday kadro açıklanırken sarı lacivertlilerde forma giyemeyen Milan Skriniar da davet aldı. Kanarya’nın yokluğunda 7 puan kaybettiği ve durumu tam düzelmeyen tecrübeli stoper için hocası Calzona ‘risk’ vurgusunda bulundu.

KRİTİK BİR DURUM

Fenerbahçe’nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan ve kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar için Francesco Calzona, “Kaptanımız Milan Skriniar’ın, Dünya Kupası play-off maçlarında hazır olabilmek için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz” dedi.

Millî dava için fedakârlıkta bulunan Skriniar’ın durumu merakla takip edilecek. Çünkü Fenerbahçe, kaptanın yokluğunu ciddi anlamda aramıştı. O sebeple Slovakya Millî Takımı’ndaki durumu çok kritik.



