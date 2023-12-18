Son dakika… Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

18 Aralık 2023 16:35 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:40

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

SON DAKİKA: DURSUN ÖZBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle Ataşehir Medicana Hastanesi’ne yatırıldı. Çekilecek tomografi sonrası daha net teşhise ulaşılacak. G.Saray’ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı ertelendi.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

25 Mart 1949 tarihinde Giresun'da dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sona İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini 1974 yılında bitirdi. İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme'de futbol oynadı.

Dursun Aydın Özbek, 1972 yılında otomotiv sektöründe çalışmaya başladı. Kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Taksim'de, Talimhane'de 6 metrekarelik bir dükkanda yedek parçacılığa başladı. 1988 yılından beri de turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da, Antalya'da Kirneros ve Mabiche otelleri ile hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam etmektedir.

Dursun Aydın Özbek, 2011 yılında Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal'ın kadrosunda yer aldı, ama kısa bir süre sonra kendi isteğiyle görevi bıraktı. 2014 yılında 25 Ekim 2014 tarihinde Duygun Yarsuvat Galatasaray başkanı seçildikten sonra Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu.

23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat'ın desteklediği Dursun Aydın Özbek Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda oyların 2208’ini alan Dursun Aydın Özbek, Galatasaray’ın yeni başkanı oldu. Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Aydın Özbek, evlidir ve 2 çocuğu vardır.