Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde bugün saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) belli oldu.

Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak.

