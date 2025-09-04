Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig devi, Sadio Mane için harekete geçti! İmzaya geliyor

Süper Lig devi, Sadio Mane için harekete geçti! İmzaya geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig devi, Sadio Mane için harekete geçti! İmzaya geliyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Senegalli yıldız golcü Sadio Mane'yi renklerine katmak için girişimlere başladı.

KISA SÜREDE SONUÇLANABİLİR

Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlı yönetim, kısa süre içinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile transfer görüşmelerine başlayacak.

Mane'nin Türkiye'ye transferine kesin gözüyle bakılıyor. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması beklenirken, anlaşma sağlanırsa Senegalli yıldız yakında Beşiktaş forması giyebilir. Oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. 

Süper Lig devi, Sadio Mane için harekete geçti - 1. Resim

AVRUPA SEÇENEĞİ ORTADAN KALKTI

Üç sezondur Suudi Arabistan'da oynayan Mane, artık ayrılık kararı alırken Avrupa'dan birçok kulübün ilgisine rağmen transfer döneminin kapanmasıyla bu seçenek ortadan kalktı.

GEÇEN SEZON 32 GOL KATKISI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Al Nassr'da 47 maçta forma giyen Senegalli yıldız, 18 gol, 14 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

