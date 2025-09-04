Süper Lig devi, Sadio Mane için harekete geçti! İmzaya geliyor

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Senegalli yıldız golcü Sadio Mane'yi renklerine katmak için girişimlere başladı.

İlgili Haber Ürkmezgil’den lokal ve müze sözü! "Beşiktaş'ta camianın birliği güçlenecek"

KISA SÜREDE SONUÇLANABİLİR

Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlı yönetim, kısa süre içinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile transfer görüşmelerine başlayacak.

Mane'nin Türkiye'ye transferine kesin gözüyle bakılıyor. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması beklenirken, anlaşma sağlanırsa Senegalli yıldız yakında Beşiktaş forması giyebilir. Oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

İlgili Haber Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın erteleme maçları ne zaman? TFF açıkladı

AVRUPA SEÇENEĞİ ORTADAN KALKTI

Üç sezondur Suudi Arabistan'da oynayan Mane, artık ayrılık kararı alırken Avrupa'dan birçok kulübün ilgisine rağmen transfer döneminin kapanmasıyla bu seçenek ortadan kalktı.

GEÇEN SEZON 32 GOL KATKISI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Al Nassr'da 47 maçta forma giyen Senegalli yıldız, 18 gol, 14 asistlik performans gösterdi.