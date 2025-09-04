Süper Lig devi, Sadio Mane için harekete geçti! İmzaya geliyor
Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Senegalli yıldız golcü Sadio Mane'yi renklerine katmak için girişimlere başladı.
KISA SÜREDE SONUÇLANABİLİR
Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlı yönetim, kısa süre içinde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile transfer görüşmelerine başlayacak.
Mane'nin Türkiye'ye transferine kesin gözüyle bakılıyor. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması beklenirken, anlaşma sağlanırsa Senegalli yıldız yakında Beşiktaş forması giyebilir. Oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.
AVRUPA SEÇENEĞİ ORTADAN KALKTI
Üç sezondur Suudi Arabistan'da oynayan Mane, artık ayrılık kararı alırken Avrupa'dan birçok kulübün ilgisine rağmen transfer döneminin kapanmasıyla bu seçenek ortadan kalktı.
GEÇEN SEZON 32 GOL KATKISI YAPTI
Geçtiğimiz sezon Al Nassr'da 47 maçta forma giyen Senegalli yıldız, 18 gol, 14 asistlik performans gösterdi.