Trendyol Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken, şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. 2025-2026 sezonunun bitimine 5 hafta kala takımların kazandığı penaltı sayıları dikkat çekti.

Türk futbolun en üst seviye liginde sezonun son 5 haftasına girilirken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Kayserispor, Eyüpspor ve Karagümrük, düşme potasında yer alırken; Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Kasımpaşa ise alt sıralarsan kurtulma yarışı veriyor.

Galatasaray'ın 68, Fenerbahçe'nin 66, Trabzonspor'un 64 puanı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 29 haftada takımlar, toplam 72 defa penaltı noktasına geldi. Bu alanda Trabzonspor zirvede yer alırken, Antalyaspor lehine hiç penaltı kararı verilmedi.

Süper Lig'de kazandığı penaltı sayıları şöyle:

18- ANTALYASPOR

Penaltı sayısı: 0

17- KAYSERİSPOR

Penaltı sayısı: 1

16 FATİH KARAGÜMRÜK

Penaltı sayısı: 2

15- EYÜPSPOR

Penaltı sayısı: 3

14- ÇAYKUR RİZESPOR

Penaltı sayısı: 3

13- KOCAELİSPOR

Penaltı sayısı: 3

12- GENÇLERBİRLİĞİ

Penaltı sayısı: 3

11- SAMSUNSPOR

Penaltı sayısı: 3

10- BAŞAKŞEHİR

Penaltı sayısı: 4

9- ALANYASPOR

Penaltı sayısı: 4

8- GALATASARAY

Penaltı sayısı: 4

7- KASIMPAŞA

Penaltı sayısı: 4

6- KONYASPOR

Penaltı sayısı: 5

5- BEŞİKTAŞ

Penaltı sayısı: 5

4- GAZİANTEP FK

Penaltı sayısı: 6

3- GÖZTEPE

Penaltı sayısı: 6

2- FENERBAHÇE

Penaltı sayısı: 7

1- TRABZONSPOR

Penaltı sayısı: 9

