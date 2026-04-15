Süper Lig penaltı raporu: Beyaz noktaya en çok gelen takımlar
Trendyol Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken, şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. 2025-2026 sezonunun bitimine 5 hafta kala takımların kazandığı penaltı sayıları dikkat çekti.
- Trendyol Süper Lig'de geride kalan 29 haftada 18 takım, toplam 72 defa penaltı noktasına geldi.
- Bu alan zirvede, 9 penaltıyla Trabzonspor yer alıyor.
- Antalyaspor'un lehine hiç penaltı kararı verilmemesi ise dikkat çekti.
Türk futbolun en üst seviye liginde sezonun son 5 haftasına girilirken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Kayserispor, Eyüpspor ve Karagümrük, düşme potasında yer alırken; Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Kasımpaşa ise alt sıralarsan kurtulma yarışı veriyor.
Trendyol Süper Lig’de geride kalan 29 haftada takımlar, toplam 72 defa penaltı noktasına geldi. Bu alanda Trabzonspor zirvede yer alırken, Antalyaspor lehine hiç penaltı kararı verilmedi.
Süper Lig'de kazandığı penaltı sayıları şöyle:
18- ANTALYASPOR
Penaltı sayısı: 0
17- KAYSERİSPOR
Penaltı sayısı: 1
16 FATİH KARAGÜMRÜK
Penaltı sayısı: 2
15- EYÜPSPOR
Penaltı sayısı: 3
14- ÇAYKUR RİZESPOR
Penaltı sayısı: 3
13- KOCAELİSPOR
Penaltı sayısı: 3
12- GENÇLERBİRLİĞİ
Penaltı sayısı: 3
11- SAMSUNSPOR
Penaltı sayısı: 3
10- BAŞAKŞEHİR
Penaltı sayısı: 4
9- ALANYASPOR
Penaltı sayısı: 4
8- GALATASARAY
Penaltı sayısı: 4
7- KASIMPAŞA
Penaltı sayısı: 4
6- KONYASPOR
Penaltı sayısı: 5
5- BEŞİKTAŞ
Penaltı sayısı: 5
4- GAZİANTEP FK
Penaltı sayısı: 6
3- GÖZTEPE
Penaltı sayısı: 6
2- FENERBAHÇE
Penaltı sayısı: 7
1- TRABZONSPOR
Penaltı sayısı: 9