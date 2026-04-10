İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de 29'uncu hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 29'uncu haftasında 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Özetle Dinle
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
- Maçlar 10-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak.
- Beşiktaş - Antalyaspor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
- Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına Ali Yılmaz atanırken, Galatasaray - Kocaelispor maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
- Eyüpspor - Samsunspor maçında Yasin Kol görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig 29'uncu hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
10 Nisan Pazar
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
11 Nisan Cumartesi
14.30 RAMS Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
13 Nisan Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Ozan Ergün
