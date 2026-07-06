Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon programına dair bir açıklama yaptı. Futbol Federasyonu, fikstürün 9 Temmuz Perşembe günü belli olacağını duyurdu.

Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor küme düşerken; Erzurumspor FK, Amed SK ve Çorum FK ise Süper Lig'e yükseldi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

2026-2027 SEZONU PLANLAMASI

Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16'ncı hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17'nci hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

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