Süper Lig'de günün programı | Bugün 3 maç oynanacak
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada perde bugün 13.30'da açılacak.
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek.
Saat 16.00'da oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.
Gecenin son maçında Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlayacak.
Haftanın en kritik mücadelesinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray, yarın akşam 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
SÜPER LİG 18. HAFTA PROGRAMI
Bugün
13.30 Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan
Yarın
13.30 Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk