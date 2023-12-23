Süper Lig'de günün programı | Bugün 3 maç oynanacak

23 Aralık 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:15

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek.

Saat 16.00'da oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

Gecenin son maçında Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlayacak.

Haftanın en kritik mücadelesinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray, yarın akşam 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

SÜPER LİG 18. HAFTA PROGRAMI

Bugün

13.30 Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan

Yarın

13.30 Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk