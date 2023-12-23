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    Süper Lig'de günün programı | Bugün 3 maç oynanacak

    Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada perde bugün 13.30'da açılacak.

    Süper Lig&#039;de günün programı | Bugün 3 maç oynanacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de 18. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Sivasspor, İstanbulspor'u konuk edecek.

    Saat 16.00'da oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

    Gecenin son maçında Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlayacak.

    Haftanın en kritik mücadelesinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray, yarın akşam 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

    Süper Lig'de günün programı | Bugün 3 maç oynanacak

     

    SÜPER LİG 18. HAFTA PROGRAMI

    Bugün

    13.30 Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

    16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

    19.00 Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan

    Yarın

    13.30 Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek

    16.00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan

    19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

    25 Aralık Pazartesi

    17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

    17.00 Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    20.00 Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

    20.00 Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk

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    Haberler > Spor > Süper Lig'de günün programı | Bugün 3 maç oynanacak
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