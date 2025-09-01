Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Süper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak?

Süper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak?
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden her takım, 132,2'şer milyon TL "katılım hakkı" dışında aldıkları her galibiyet için 9,66 milyon TL gelir elde edecek. Daha önce şampiyonluk yaşayan kulüpler, her kupa için 10,25 milyon TL kazanacak. Şampiyon takım ise 227,8 milyon TL prim alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 182 milyon dolar olan yayın bedelinin yarısını, güncel döviz kuru üzerinden ligdeki kulüplere dağıtacak. Gelirin diğer yarısının ödemesinde ise geçen yıl yapılan yayın ihalesi gününün kuru (31,3 TL) ve bir yılda oluşan enflasyon oranı baz alınacak. 2024-25 sezonunda 31,3 TL'lik kur üzerinden işlem yapılırken; bu sezon yüzde 29,27’lik enflasyon değerlemesi sonucu meblağ, 40,46 TL olarak şekillendi.

Süper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak? - 1. Resim

SÜPER LİG'E 6,5 MİLYAR TL

Yayın gelirinden TFF ve alt ligler için ayrılan paylar çıkarıldığında Süper Lig takımlarına, yaklaşık 6,5 milyar TL ödeme yapılacak. Bu meblağ, döviz kurunda yaşanacak muhtemel değişikliklerle paralellik arz edecek.

GELİRİN YÜZDE 46'SI PERFORMANSA GÖRE DAĞITILIYOR

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı, takımların performansına göre pay ediliyor. Buna göre takımlar, elde edilen her galibiyette 9,66 milyon TL kazanacak. Bu meblağ, güncel döviz kuruyla 200 bin euroya tekabül ediyor. Kulüpler, beraberliklerde bu parayı rakibiyle bölüşecek.

Süper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak? - 2. Resim

"AYAK BASTI PARASI" 132,2 MİLYON TL

Yayın gelirinin yüzde 37’si, lige katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor. Ligdeki 18 kulüp, katılım payı kaleminden 132,2'şer milyon TL'yi (2,7 milyon euro) kasasına koyacak.

Süper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak? - 3. Resim

GEÇMİŞTEKİ HER ŞAMPİYONLUK 10,25 MİLYON TL

Havuzdaki gelirin yüzde 11'i, geçmiş yıllarda şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor. Bu çerçevede geride kalan 69 sezonda şampiyon apoleti takan her takım, şampiyonluk başına 10,25 milyon TL'nin (213 milyon euro) sahibi olacak.

Süper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak? - 4. Resim

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 227,8 MİLYON TL

Süper Lig'e ayrılan gelirin kalan kısmı (yüzde 6), sezon sonunda ilk 6'da yer alan takımlara verilecek. Sezonu şampiyon noktalayacak takım, 227,8 milyon TL'lik (4,7 milyon euro) prime hak kazanırken lig 2'ncisi 182,5, lig 3'üncüsü 136,5, lig 4'üncüsü 91,2, lig 5'incisi 45,9 ve lig 6'ncısı ise 23,3 milyon TL ile ödüllendirilecek.

Süper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak? - 5. Resim

 

