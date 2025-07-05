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Tarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarihe geçen transfer! 1. Lig&#039;den Avrupa devine gitti
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üniversite okumak için geldiği Türkiye'de futbolcu olan ve İstanbulspor forması giyen Malili Gaoussou Diarra, Hollanda ekibi Feyenoord'a imza attı.

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a transfer oldu. Feyenoord, Diarra ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "Gaoussou Diarra, Feyenoord'un oyuncusu. 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, Rotterdam-Zuid'de 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Kanat oyuncusunun transferi konusunda daha önce İstanbulspor ile anlaşma sağlanmıştı" denildi.

Tarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gitti - 1. Resim

"AİLEM VE BEN ÇOK GURURLUYUZ"

Transferin ardından konuşan Diarra, "Feyenoord gibi büyük bir Avrupa kulübünde oynayabilmek harika. Daha önce De Kuip gibi büyük bir stadyumda hiç oynamadım, bu yüzden ailem ve ben çok gururluyuz. Elbette geçen sezon burada ve diğer büyük Avrupa stadyumlarındaki etkileyici Şampiyonlar Ligi gecelerinin görüntülerini gördüm. Feyenoord'un bana o seviyede bir oyuncuya dönüşmem için zaman ve güven vermesinden çok mutluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve yakında değerimi kanıtlayabilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBULSPOR'DAN VEDA MESAJI

1. Lig ekibi İstanbulspor, Feyenoord'a transfer olan Gaoussou Diarra için bir veda mesajı yayımladı.

Sarı siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bu ailenin bir parçası oldu. Mücadelesiyle, duruşuyla, gülüşüyle... Kısa sürede çok şey kattı, çok anı bıraktı. Senin için yeni bir başlangıç, bizim için ise gurur. Yolun hep açık olsun Gaoussou" denildi.

Tarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gitti - 2. Resim

ÜNİVERSİTE İÇİN GELDİ, FUTBOLCU OLDU

Daha önce profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan Gaoussou Diarra, üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a geldi. Türkiye'ye geldikten sonra öğrenciliğin yanı sıra Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Diarra, takımda süre alamaması ve yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrıldı.

Geçen sezon başında İstanbulspor'da deneme antrenmanlarına katılan Malili futbolcu, burada Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın dikkatini çekerek İstanbulspor'la resmi sözleşme imzaladı.

Geçen sezon İstanbulspor formasıyla tüm kulvarlarda 37 müsabakaya çıkan Diarra, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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