Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin ara transferde bahsettiği ismin Fenerbahçeli Oğuz Aydın olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin, ara transfer döneminde son ana kadar dördüncü transferi zorladıklarını belirterek, "Bizden kaynaklı olmayan sebeplerle 4'ü kaçırdık" dediği futbolcunun Fenerbahçe'nin milli yıldızı olduğu ortaya çıktı.

‘SON ANDA OLMADI’

Fatih Tekke’nin “Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı” diyerek gerçekleşmeyen transfer hamlesinin Oğuz Aydın olduğu öğrenildi. Transferin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe millî oyuncuyu satmayacağını bildirince transfer suya düştü.

Bordo mavili takımın çalıştırıcısı, "4-5 oyuncu hedefledik ancak 3 tane alabildik. Bizden kaynaklı olmayan sebeplerle 4'ü kaçırdık. Hatta biz aldık diye düşünüyorduk. Kenar oyuncuyla ilgili dün geceye kadar her şeyi yaptık ama bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmedi." demişti.

