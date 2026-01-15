TFF 1'inci Lig'de 21'inci hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig 21'inci hafta mücadelesinde 16 Ocak, 17 Ocak, 18 Ocak ve 19 Ocak tarihlerinde yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 21'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
16 Ocak Cuma
20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor: Raşit Yorgancılar
17 Ocak Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK: Berkay Erdemir
13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Pakkan
19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: Batuhan Kolak
18 Ocak Pazar
13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu
16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi
19 Ocak Pazartesi
14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu