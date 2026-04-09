UEFA, FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın'ı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2'nci Tur 3'üncü Grup müsabakalarında görevlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Cihan Aydın, 9-17 Nisan'da San Marino'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2'nci Tur 3'üncü Grup müsabakalarında düdük çalacak.

San Marino, Gürcistan, Galler ve Andorra'nın yer aldığı grup maçlarında, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da görev alacak.

Cihan Aydın, Süper Lig'de son olarak 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'un sahasında 2-1 kazandığı Galatasaray maçını yönetmişti.

