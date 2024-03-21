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Haberler > Spor > TFF yeni uygulamayı başlattı! Takımların analizleri hakemlere iletilecek

TFF yeni uygulamayı başlattı! Takımların analizleri hakemlere iletilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF yeni uygulamayı başlattı! Takımların analizleri hakemlere iletilecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'in 30.haftasından itibaren mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilecek.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

UEFA'DA BENZER SİSTEM KULLANIYOR

UEFA'nın da benzer bir sistem kullandığının ifade edildiği açıklamada, uygulamanın takım dizilişi, hücum ve savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı, kırmızı kart ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizlerle hakemlerin maç performanslarına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizlerin, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncelleneceği, böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmalarının sağlanacağı aktarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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