Bolu'da kar başladı! Sis görüş mesafesini düşürdü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
SİS GÖRÜŞÜ DÜŞÜRDÜ
Bölgede görev yapan karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Geçişin Düzce kesiminde yer alan Taşaltı mevkisinde ise etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
SÜRÜCÜLER UYARILDI
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri güzergahta etkili olan kar yağışına karşı dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
