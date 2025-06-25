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Top Uğurcan Çakır'da! Ertuğrul Doğan karşı olsa da...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Top Uğurcan Çakır&#039;da! Ertuğrul Doğan karşı olsa da...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da kaleci konusundaki belirsizlik Uğurcan Çakır'a bağlı. Başarılı ismin Türkiye'de herhangi bir takıma satılmasını istemeyen Başkan Doğan'dın tavrı, Çakır'ın 'ben ayrılmak istiyorum' demesi ile değişebilir.

Transferde Fransa pazarına yönelen Nice’in sol kanadı Jeremie Boga ve Rennes’in stoperi Christopher Wooh için girişimlerde bulunan başkan Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır konusuna da değindi. Her transfer döneminde adı başka kulüplerle anılan kaptana Doğan’ın sözü var. O da Avrupa’ya gitmesine izin vermek. Tabii şartlar oluşursa. Millî eldiven için Monaco takipte ancak o istek de resmiyete dökülmüş değil. Diğer bağlamda ise Çakır’ın kararı önemli.

KARŞI OLSA DA...

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan başarılı eldivenin Türkiye içine satılmasına başkan Ertuğrul Doğan karşı olsa da durumu değişebilir. O da eğer ki Uğurcan Çakır yönetime “Ben ayrılmak istiyorum” derse.

Çakır ve ailesinin İstanbul’da kalmaya sıcak baktığı biliniyor. Bu kulüp hangisi olur soru işareti. Yönetim Çakır’dan talep gelmesi durumunda karşı olsa bile kulüp çıkarlarını da düşünerek Galatasaray ve Fenerbahçe ile masaya oturabilir.

SHAKHTAR'A SOĞUK

2027’ye kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 9,5 milyon avro olan Uğurcan Çakır’ı Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk de istedi ama cevap olumsuz oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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