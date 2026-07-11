Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da kadrodaki eksik sayısı her geçen gün azalıyor. Yeniden kiralanan Andre Onana, şehre geldi. İsmi transfer dedikodularına karışan Paul Onuachu'nun da kısa süre içinde kampa katılması bekleniyor.

Transferin en hızlı takımı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

ÜÇ FUTBOLCU İZİNLİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina ve Christ Inao Oulai izinleri nedeniyle çalışmalarda yer almadı. Paul Onuachu'nun da takıma dahil olmasıyla birlikte Karadeniz ekibi, izinliler dışında güncel kadrosundaki tüm futbolcularla çalışmalarını tam kadroya yakın şekilde sürdürecek.

Stefan Savic

Bordo-mavililer, günün ilk çalışmasını saat 10.30'da tesislerde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, core çalışması yaptı.

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