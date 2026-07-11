İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor tam kadroya yaklaştı: Andre Onana geldi, gözler Paul Onuachu'da
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da kadrodaki eksik sayısı her geçen gün azalıyor. Yeniden kiralanan Andre Onana, şehre geldi. İsmi transfer dedikodularına karışan Paul Onuachu'nun da kısa süre içinde kampa katılması bekleniyor.
Özetle DinleTrabzonspor tam kadroya yaklaştı: Andre Onana geld...
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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor.
- Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina ve Christ Inao Oulai, izinleri nedeniyle
- Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki çalışmalarda yer almadı.
- Paul Onuachu'nun takıma dahil olmasıyla Trabzonspor, tam kadroya yakın çalışacak.
- Günün ilk idmanında futbolcular, core çalışması yaptı.
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Transferin en hızlı takımı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor.
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ÜÇ FUTBOLCU İZİNLİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina ve Christ Inao Oulai izinleri nedeniyle çalışmalarda yer almadı. Paul Onuachu'nun da takıma dahil olmasıyla birlikte Karadeniz ekibi, izinliler dışında güncel kadrosundaki tüm futbolcularla çalışmalarını tam kadroya yakın şekilde sürdürecek.
Bordo-mavililer, günün ilk çalışmasını saat 10.30'da tesislerde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, core çalışması yaptı.
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