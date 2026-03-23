Trabzonspor 8,5 milyon avroya tapusunu alacak, 15’e satacak. Bordo mavililer, şimdiden 12 milyon avroluk teklif aldığı Arnavut oyuncunun bonservisini Beşiktaş’tan alıp neredeyse iki katına pazarlayacak…

Sezon başında ve devre arasında yaptığı transfer hamleleriyle dikkati çeken Trabzonspor, alırken kazanmayı başardı! Teknik direktör Fatih Tekke’nin isteğiyle potansiyeli olan genç yeteneklere yönelen Trabzonspor’un parlattığı yıldızlar Oulai ve Augusto Avrupa devleri tarafından yakından takip ediliyor. Bordo mavililerin bir başka ‘piyango’ transferi ise Ernest Muçi oldu. Karadeniz ekibi, Sergen Yalçın’ın takımda düşünmediği Arnavut yıldızı, 8,5 milyon avro satın alma opsiyonuyla sezon başında kiraladı.

MİLLÎ TAKIMA SEÇİLDİ

Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın en skorer isimlerinden birisi hâline gelen 25 yaşındaki Muçi de diğer genç yıldızlar gibi şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Trabzonspor’un Muçi için devre arasında gelen 12 milyon avroluk teklifi reddettiği ortaya çıktı. Bordo mavililerin hedefi; sezon sonunda 8,5 milyon avroluk opsiyon hakkını kullanıp Muçi’nin tapusunu almak, sonra da en az 15 milyon avroya satmak olacak. Arnavut oyuncu, sergilediği form grafiğiyle yeniden milli takıma davet edildi.

Muçi - Onuachu

21 GOLE KATKI YAPTI

Bordo mavili formayla küllerinden doğan Ernest Muçi, bu sezon 29 maçta 13 gol atarken 8 de asist yaparak 21 gole doğrudan katkı sağladı. Muçi; Onuachu ve Augusto’dan sonra takımın en skorer üçüncü oyuncusu oldu.

BİR GENÇ DAHA

Trabzonspor’un, Dinamo Kiev’in 20 yaşındaki forveti Matviy Ponomarenko için nabız yokladığı iddia edildi. Son 10 maçta 9 gol atan Ukraynalı yıldız adayının peşinde İngiliz ve İspanyol devleri de var. Ponomarenko, Ukrayna futbolunun yeni Shevchenko’su olarak gösteriliyor.



