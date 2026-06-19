Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da Andre Onana işi tehlikeye girdi
İtalyan devi Milan’ın, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana’yı takıma katmak için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Özetle DinleTrabzonspor'da Andre Onana işi tehlikeye girdi
Kaydet
Spor az önce
Milan'ın 30 yaşındaki kaleci Andre Onana'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
- Takımın başına geçen Ruben Amorim'in tecrübeli file bekçisini istediği belirtildi.
- Onana'nın geçen sezon Manchester United'dan kiralık olarak başarılı bir performans sergilediği ifade edildi.
- Onana'nın yeniden kiralanmasının bu son gelişmeyle tehlikeye girdiği aktarıldı.
- Beşiktaş'ın da kaleci takviyesi için geçen sezonu bordo mavililerde kiralık geçiren Andre Onana'yı listesine aldığı iddia edildi.
0:00 0:00
1x
Milan’ın, 30 yaşındaki kaleci Andre Onana’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Gelen bilgilere göre takımın başına geçen Ruben Amorim tecrübeli file bekçisini istiyor. Geçen sezon Manchester United’dan kiralık olarak kadroya katılan ve başarılı bir performans sergileyen Onana’nın yeniden kiralanması bu son gelişmeyle birlikte tehlikeye girdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş bombayı patlatabilir! Onana, Kartal'a
BEŞİKTAŞ TAKİPTE
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken kaleci takviyesi için tanıdık bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, geçen sezonu bordo mavililerde kiralık olarak geçiren Andre Onana’yı listesine aldığı iddia edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR