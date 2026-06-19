İtalyan devi Milan’ın, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana’yı takıma katmak için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Milan’ın, 30 yaşındaki kaleci Andre Onana’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Gelen bilgilere göre takımın başına geçen Ruben Amorim tecrübeli file bekçisini istiyor. Geçen sezon Manchester United’dan kiralık olarak kadroya katılan ve başarılı bir performans sergileyen Onana’nın yeniden kiralanması bu son gelişmeyle birlikte tehlikeye girdi.

BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken kaleci takviyesi için tanıdık bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların, geçen sezonu bordo mavililerde kiralık olarak geçiren Andre Onana’yı listesine aldığı iddia edildi.

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