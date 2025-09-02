Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim!

Trabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim!

Trabzonspor&#039;da kaleye 1. Lig&#039;den sürpriz isim!
Spor Haberleri

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ı rekor bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a gönderen Trabzonspor'da yeni kaleci arayışları hız kazandı. Uğurcan'ın yerini bir an önce doldurmak isteyen bordo mavililer, 5 kaleci adayı belirledi.

Kaptanı Uğurcan Çakır'ı sarı kırmızılı takıma gönderen Trabzonspor'da kaleci arayışları ara vermeden başladı.

KALEYE 5 ADAY 

Milli file bekçisini 33+3 milyon euroya Galatasaray'a gönderen Karadeniz ekibi, yıldız kalecinin yerine 4'ü yerli olmak üzere 5 aday belirledi. 

NTV Spor'un haberine göre; bordo mavili takım, 29 yaşındaki yıldız kalecinin yerine aday olarak Bilal Bayazıt, Muhammet Şengezer, Deniz Ertaş, Doğan Alemdar ve Portekizli file bekçisi Diogo Sousa'yı belirledi.

BİLAL BAYAZIT (KAYSERİSPOR)

26 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’in istikrarlı kalecilerinden biri. Kayserispor formasıyla son iki sezonda sergilediği performansla milli takıma kadar yükseldi.

Trabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim! - 1. Resim

MUHAMMED ŞENGEZER (BAŞAKŞEHİR)

27 yaşındaki kaleci, daha önce Bursaspor ve Başakşehir formaları giydi. Tecrübesiyle kısa vadede çözüm olabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 

Trabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim! - 2. Resim

DENİZ ERTAŞ (KONYASPOR) 

20 yaşındaki genç file bekçisi, Konyaspor altyapısından yetişti. U21 Milli Takımı’nda da görev yapan Ertaş, geleceğe yatırım olarak düşünülen adaylardan biri. 

Trabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim! - 3. Resim

DOĞAN ALEMDAR (RENNES)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen 22 yaşındaki milli kaleci, daha önce Kayserispor’da parladı. Türkiye’ye dönüşü zor görünse de Trabzonspor yönetimi ilgisini sürdürüyor.

Trabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim! - 4. Resim

DIOGO SOUSA (BODRUM FK)

25 yaşındaki Portekizli kaleci, 1. Lig’de Bodrum FK formasıyla dikkat çeken performans sergiledi. Sürpriz adaylardan biri olarak gündemde. 

Trabzonspor'da kaleye 1. Lig'den sürpriz isim! - 5. Resim

