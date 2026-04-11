Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4 Nisan'da Papara Park'ta oynanan müsabaka öncesi başlayan gerilim, karşılaşmadan günler da sonra devam ediyor. Karadeniz kulübünün başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü hedef aldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 28'inci haftasında iç sahada 2-1 galip geldikleri karşılaşmanın ardından kendilerine tepki gösteren Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e cevap vermeye gerek duymadıklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan

"MUHATAP ALMAM"

Ertuğrul Doğan, "Yöneticilerimiz, Öztürk'e cevap vermek istedi ama kendilerine çok muhatap almamamız gerektiğini söyledim. Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık. Çok incinmişler! Ama bunlara alışmaları lazım. Bize böyle bir tepki verirlerse, böyle bir cevap alırlar" ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk

"NE BEKLİYORLARDI?"

Trabzonspor Başkanı; ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türk hakemlerin görev almamasıyla ilgili de konuştu.

Doğan, "İnsanlar şaşırıyor, ben şaşırmadım. Ne bekliyorlardı? Dünya Kupası'na 3-4 Türk hakem mi çağıracaklardı?” sözleriyle tepkisini gösterdi.

